Представитель Голунова поддержал в суде домашний арест для Коновалова

Представитель журналиста Ивана Голунова поддержал ходатайство СК о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

«Ходатайство следствия поддерживаю, прошу суд изменить меру пресечения на домашний арест, но с ограничениями покидать жилище», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Как отмечается, в ходе заседания просьбу изменить Коновалову меру пресечения на более мягкую поддержал и прокурор.

Ранее СК попросил перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова.

Как заявлял адвокат Игоря Ляховца, предполагаемого организатора задержания Голунова, Коновалов признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Ляховец.

Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».