Представитель Голунова поддержал в суде домашний арест для Коновалова

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Представитель журналиста Ивана Голунова поддержал ходатайство СК о переводе из СИЗО под домашний арест бывшего сотрудника полиции Дениса Коновалова, который признался, что подбросил наркотики журналисту. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.
Представитель Голунова поддержал в суде домашний арест для Коновалова
  • РИА Новости

«Ходатайство следствия поддерживаю, прошу суд изменить меру пресечения на домашний арест, но с ограничениями покидать жилище», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.

Как отмечается, в ходе заседания просьбу изменить Коновалову меру пресечения на более мягкую поддержал и прокурор.

Ранее СК попросил перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова. 

Как заявлял адвокат Игоря Ляховца, предполагаемого организатора задержания Голунова, Коновалов признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Ляховец. 

Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».

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