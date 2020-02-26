Представитель Голунова поддержал в суде домашний арест для Коновалова
- РИА Новости
«Ходатайство следствия поддерживаю, прошу суд изменить меру пресечения на домашний арест, но с ограничениями покидать жилище», — сказал адвокат Сергей Бадамшин.
Как отмечается, в ходе заседания просьбу изменить Коновалову меру пресечения на более мягкую поддержал и прокурор.
Ранее СК попросил перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова.
Как заявлял адвокат Игоря Ляховца, предполагаемого организатора задержания Голунова, Коновалов признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Ляховец.
Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».