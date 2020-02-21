Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
- РИА Новости
«В суд поступило ходатайство следователя об изменении в отношении Коновалова меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Морозову.
Ранее стало известно, что Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Игорь Ляховец.
Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».
Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы.
Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.
11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.