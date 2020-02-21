Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест

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Следственный комитет просит перевести под домашний арест бывшего полицейского Дениса Коновалова, обвиняемого по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.
Обвиняемого по делу Голунова просят отправить под домашний арест
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство следователя об изменении в отношении Коновалова меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — цитирует Интерфакс пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Морозову.

Ранее стало известно, что Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признал вину и рассказал, что указание подбросить журналисту наркотики ему дал начальник Игорь Ляховец.

Сам Ляховец заявил, что на него оказывают «морально-психологическое давление».

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в центре Москвы.

Сообщалось, что во время досмотра у него в рюкзаке нашли пакет с наркотическими веществами. По словам журналиста, наркотики ему подбросили.

11 июня с Голунова были сняты все обвинения по делу о покушении на сбыт наркотиков в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления. 

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