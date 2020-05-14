Суд оставил Уилана в СИЗО

Первый апелляционный суд в Москве признал законным продление ареста Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката Уилана Владимира Жеребенкова.

«Апелляционный суд отклонил жалобу, в которой мы просили изменить меру пресечения на любую не связанную с арестом, в том числе на домашний арест в гостинице «Метрополь», где он ранее проживал», — сообщил адвокат.

Ранее Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина США, Великобритании, Канады и Ирландии Пола Уилана по делу о шпионаже.

В декабре 2018 года ФСБ заявила, что Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.