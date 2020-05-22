Росздравнадзор: для подтверждения COVID-19 мало теста на антитела
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- РИА Новости
«Результаты тестирования на антитела не должны использоваться в качестве единственного основания, подтверждающего наличие SARS-CoV-2, или для информирования о статусе инфекции», — говорится в сообщении на сайте службы.
Отмечается, что в случае, если результаты тестирования отрицательные, а клинические симптомы сохраняются, необходимо провести дополнительное повторное тестирование с использованием других методов.
Уточняется, что отрицательный результат не исключает возможности инфицирования COVID-19.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что популяционное исследование населения на антитела к коронавирусной инфекции COVID-19 планируется, но оно должно проходить не ранее чем через семь недель после пика.