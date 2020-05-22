В ОП предложили учредить медаль за заслуги в борьбе с коронавирусом

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России, глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич прокомментировал идею учредить на федеральном уровне медаль с рабочим названием «За заслуги в борьбе с пандемией».

«Было бы здорово, если бы появилась такая федеральная награда. Она должна быть именно государственной в ряду других орденов и медалей, которые уже есть в наградной системе России», — заявил Малькевич в беседе с ФАН.

По его мнению, новой наградой должны быть отмечены прежде всего медработники: врачи, медсёстры, фельдшеры и водители скорой помощи, которые помогали в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Малькевич добавил, что в исключительных случаях можно отмечать работу волонтёров или крупных благотворителей.

Ранее, как сообщал «Янтарный край», министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко заявил, что на материальное стимулирование сотрудников медорганизаций, работающих с коронавирусом, направлено порядка 180 млн рублей из федерального бюджета и 88 млн рублей — из регионального.