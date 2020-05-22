Роскачество предостерегло от просмотра фильмов на пиратских сайтах

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Роскачество предупредило о последствиях просмотра фильмов на пиратских ресурсах.
Роскачество предостерегло от просмотра фильмов на пиратских сайтах
  • © Reporters
  • globallookpress.com

Как передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на данные специалистов, при использовании торрент-трекеров для скачивания нелегальных фильмов пользователи могут занести на компьютер опасный вирус.

Кроме того, киберпреступники могут получить доступ к личным данным юзера и впоследствии взломать карту или следить через веб-камеру. 

Отмечается также, что хакеры способны перенаправлять пользователя на фишинговые сайты банков и интернет-магазинов. 

В ведомстве подчеркнули, что пиратские интернет-кинотеатры имеют большое количество баннеров со ссылками на вредоносные сайты. 

Кроме того, Роскачество предупреждает, что за скачивание нелегального контента предусмотрена административная ответственность. 

Ранее замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что карантин и самоизоляция привели к росту пиратской активности. По его словам, всего решениями министерства заблокировано 10 тыс. зеркал пиратских сайтов. Он отметил, что основное количество заблокированных зеркал приходится на кино и сериалы.

Также интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

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