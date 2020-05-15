В Минкомсвязи заявили о росте пиратской активности

Замглавы Минкомсвязи Алексей Волин заявил, что карантин и самоизоляция привели к росту пиратской активности.

«Так, если в среднем за сутки разбивается порядка 20 пиратских зеркал, то на прошлой неделе были дни, когда количество уничтоженных пиратских ресурсов превышало 100», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его словам, всего решениями министерства заблокировано 10 тыс. зеркал пиратских сайтов.

Блокировку ведомство осуществляет с ноября 2017 года.

«Основное количество заблокированных зеркал приходится на кино и сериалы. Но среди заблокированных пиратских ресурсов присутствуют также музыка и книги», — уточнил Волин.

Он добавил, что каждое обращение проходит процедуру рассмотрения, около 30% поступивших заявок отклонены.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что специалисты Центробанка зафиксировали новые схемы хищения на фоне пандемии коронавирусной инфекции.