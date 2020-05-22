В Тульской области оценили ситуацию с медсестрой в прозрачном костюме

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Министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк прокомментировал ситуацию с медсестрой областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме.
В Тульской области оценили ситуацию с медсестрой в прозрачном костюме
  • © Министерство здравоохранения Тульской области

Эрк подчеркнул, что ведомство уже давало комментарий по этому поводу. 

«Человек работает. Конечно же, медицинской сестре сделано замечание... Но всё равно медсестре хочется сказать огромное спасибо за её работу. На самом деле работа-то очень тяжёлая, поэтому, к сожалению, наверное, бывают такие вот казусы в нашей жизни», — сказал он в эфире «Первого Тульского».

Ранее Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.

Как писали местные СМИ, медсестра пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, через который просвечивал купальник.

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