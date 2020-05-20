Медсестру в Тульской области отчитали за прозрачный защитный костюм

Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, пришедшей на работу в прозрачном защитном костюме.

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».

В Минздраве также подчеркнули, что с медперсоналом больницы проведена разъяснительная беседа о необходимости соблюдения требований к санитарной одежде и внешнему виду.

Кроме того, приняты меры по усилению контроля за использованием специальной одежды и средств индивидуальной защиты.

Местные СМИ писали, что в Тульской области медсестра инфекционного госпиталя пришла к пациентам в прозрачном защитном костюме, через который просвечивал купальник.

Ранее в Ростовской области запустили производство защитных костюмов для медиков.