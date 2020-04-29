В Ростовской области начали производить защитные костюмы для медиков

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В Ростовской области запустили производство защитных костюмов для медиков.
В Ростовской области начали производить защитные костюмы для медиков
  • © Валерий Мельников
  • РИА Новости

Это отечественная разработка, передаёт НТВ.

Специальное покрытие отсекает агрессивные биочастицы, но свободно пропускает молекулы воздуха.

«Человек свободно, комфортно чувствует себя в этой одежде», — заявил начальник отделочного цеха ООО БТК «Текстиль» Алексей Морозов.

Со своей стороны, директор швейного предприятия Эдуард Абайдуллин отметил, что в процессе производства используется специализированное оборудование, которое герметизирует швы, что делает надёжным костюм с точки зрения защиты от вредных факторов.

Костюмы биозащиты прошли испытания в НИИ дезинфектологии. Сертификат получен.

Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область закупила 100 аппаратов ИВЛ.

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