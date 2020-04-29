В Ростовской области начали производить защитные костюмы для медиков
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- РИА Новости
Это отечественная разработка, передаёт НТВ.
Специальное покрытие отсекает агрессивные биочастицы, но свободно пропускает молекулы воздуха.
«Человек свободно, комфортно чувствует себя в этой одежде», — заявил начальник отделочного цеха ООО БТК «Текстиль» Алексей Морозов.
Со своей стороны, директор швейного предприятия Эдуард Абайдуллин отметил, что в процессе производства используется специализированное оборудование, которое герметизирует швы, что делает надёжным костюм с точки зрения защиты от вредных факторов.
Костюмы биозащиты прошли испытания в НИИ дезинфектологии. Сертификат получен.
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