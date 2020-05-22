На Сахалине медикам не выдали допвыплат на сумму более 400 тысяч
- АГН «Москва»
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«Установлено, что вопреки законодательству, 14-ти сотрудникам учреждения не произведены федеральные стимулирующие выплаты за апрель на сумму 415 тыс руб. в связи с отсутствием у них специального образования», — говорится в сообщении ведомства.
Долинский городской прокурор внёс «представление об устранении нарушений трудовых прав работников учреждения».
Рассмотрение меры реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры, добавили там.
Ранее следователи в Дагестане начали проверку по факту сообщений о неполучении стимулирующих выплат сотрудниками четырёх больниц и одной поликлиники.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал абсолютным приоритетом выплаты надбавок медикам.