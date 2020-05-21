Рособрнадзор представил расписание ЕГЭ в 2020 году

Проект нового расписания проведения ЕГЭ в 2020 году предусматривает начало экзаменов 29 июня. В этот день пройдут экзамены по литературе, информатике и географии. Об этом заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года предусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут проведены ЕГЭ по географии, литературе и информатике», — приводит РИА Новости сообщение.

ЕГЭ по русскому языку пройдёт 2 и 3 июля.

ЕГЭ по математике — 6 июля, по истории и физике — 9, обществознанию и химии — 13, биологии — 16, иностранным языкам — 16, 18 и 20 июля.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что нужно провести ЕГЭ по всей стране, он начнётся 29 июня.

Как отметили в Минпросвещения, пункты проведения экзамена оснастят средствами индивидуальной защиты, а рассадку участников организуют с учётом дистанции в полтора метра.