Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
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- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.
«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал Путин.
Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в стране выполняется по плану, призывников обеспечили масками и экспресс-тестами в связи с пандемией коронавируса.