Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат

Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.

Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в стране выполняется по плану, призывников обеспечили масками и экспресс-тестами в связи с пандемией коронавируса.