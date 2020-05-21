Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат

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Президент России Владимир Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года будет отложен.
Путин заявил, что военный призыв для выпускников этого года отложат
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19.

«Мы также уже договорились с Министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что до 80% призывников Восточного военного округа пройдут службу в домашнем регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в стране выполняется по плану, призывников обеспечили масками и экспресс-тестами в связи с пандемией коронавируса.

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