Шойгу рассказал о ситуации с весенним призывом в России

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что весенний призыв в стране выполняется по плану, призывников обеспечили масками и экспресс-тестами в связи с пандемией коронавируса.
Шойгу рассказал о ситуации с весенним призывом в России
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Об этом он заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По словам Шойгу, скорректирована работа призывных комиссий, что позволило в пять раз сократить число вызываемых в военкоматы призывников.

Он отметил, что установленный план призыва выполняется. Министр добавил, что воинские перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими гражданами.

«Также введён строгий масочный режим, для чего в комиссариаты поставлено более 2 млн масок и 230 тыс. тест-систем», — сказал Шойгу.

По его словам, все призывники обеспечены средствами защиты и экспресс-тестами.

Также министр добавил, что вновь прибывших военнослужащих в воинских частях помещают на двухнедельный карантин.

Президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.

В конце апреля в пресс-службе Западного военного округа сообщили, что начало работы приёмных комиссий столичных военкоматов запланировано с 12 мая.

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