Приёмные комиссии военкоматов в Москве начнут работу 12 мая

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что начало работы приёмных комиссий столичных военкоматов запланировано с 12 мая. Об этом информирует Интерфакс.

«Начало работы приёмных комиссий военных комиссариатов спланировано с 12 мая», — указали в ЗВО.

При этом первые отправки в войска пройдут после 20 мая.

В пресс-службе также сообщили, что военнослужащие войск РХБЗ провели спецобработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории.

Также отмечается, что во все столичные военкоматы поступили защитные маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий по весеннему призыву.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.