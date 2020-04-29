Приёмные комиссии военкоматов в Москве начнут работу 12 мая
- globallookpress.com
«Начало работы приёмных комиссий военных комиссариатов спланировано с 12 мая», — указали в ЗВО.
При этом первые отправки в войска пройдут после 20 мая.
В пресс-службе также сообщили, что военнослужащие войск РХБЗ провели спецобработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории.
Также отмечается, что во все столичные военкоматы поступили защитные маски и специальные тесты на определение вирусных заболеваний для проведения мероприятий по весеннему призыву.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля.