До 80% призывников ВВО пройдут службу в своём регионе из-за пандемии
«В целях минимизации нахождения команд призывников на вокзалах, в аэропортах, на станциях и пересадочных пунктах командованием Восточного военного округа принято решение более 80% призывников оставить проходить службу по призыву в домашнем регионе», — приводит сообщение РИА Новости.
Ранее таких солдат было менее 30%.
В Восточном военном округе заявили, что для каждого призывника подготовлены средства индивидуальной защиты, все новобранцы пройдут тестирование на коронавирус и будут соблюдать двухнедельный карантин после прибытия в воинскую часть.
В рамках весенней призывной кампании в ВВО планируют отправить в войска более 9 тыс. новобранцев.
Ранее сообщалось, что приёмные комиссии столичных военкоматов начнут работу с 12 мая.