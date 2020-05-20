Эксперт прокомментировала сравнение данных по смертности от коронавируса в мире

Заведующая отделом здоровья и самосохранительного поведения института социально-политических исследований РАН доктор экономических наук Алла Иванова прокомментировала в ходе стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» сравнение уровня летальности коронавируса в России и других странах.

«Нет сейчас общих рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, как определять смерть от коронавируса. Очень много разночтений в разных странах», — отметила она.

По её словам, во многих странах сравнивают не смерть от коронавируса, а общее количество умерших, выросшее по сравнению с предыдущим периодом.

«Департаментом здравоохранения это чётко было показано, был сделан перерасчёт, было показано, что если все смерти отнести к смерти от коронавируса и пересчитать аналогичным образом статистику по, скажем, Нью-Йорку или Лондону, то ситуация в Москве всё равно намного лучше», — заявила специалист.

Она также ответила на вопрос об уровне летальности во Франции и Великобритании, где этот показатель выше.

«Когда мы говорим о развитой системе здравоохранения, всё-таки надо учитывать, как эта система справляется не в спокойной ситуации с текущими проблемами, а как она справляется с проблемами смертности в кризисных ситуациях. И выясняется, что система здравоохранения, которая по большей части находится в руках государства, справляется с такими рисковыми ситуациями намного лучше. Это показал и Китай, это показывает Россия», — считает она.

Ранее Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию СМИ о занижении в столице статистики смертности от COVID-19.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, российским больницам невыгодно занижать данные о смертности пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, это связано с тарифами на лечение таких больных.

Как заявляли в Департаменте здравоохранения Москвы, опубликованная статистика числа смертей в городе позволила некоторым изданиям предположить, что рост числа летальных исходов связан именно с COVID-19, но «одни только цифры не раскрывают причину смерти».

В департаменте указывали, что вскрытие проводится в каждом случае, поэтому там уверены в точности данных.

Как отмечали в ведомстве, увеличение показателей смертности является естественным при распространении острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых возникают осложнения фоновых заболеваний.

Там подчёркивали, что «другие страны показывают аналогичную статистику», из которой следует, что число смертей от коронавируса меньше, чем общее повышение смертности.