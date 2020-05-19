Власти Москвы разъяснили ситуацию со статистикой по коронавирусу

Американская газета The New York Times опубликовала письмо главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна в адрес редакции с комментарием по ситуации с коронавирусом.

Ранее NYT выпустила материал под названием: «Тайну коронавируса объяснили — в Москве 1700 дополнительных смертей». В статье со ссылкой на портал открытых данных московского правительства говорилось, что смертность в столице в апреле превысила средний показатель за последние пять лет на 1,7 тыс.

Хрипун заявил, что опубликованная статистика количества смертей в Москве позволила некоторым изданиям предположить, что рост числа летальных исходов связан именно с COVID-19.

«Но одни только цифры не раскрывают причину смерти и в любом случае значительно», — указал он.

По его словам, в апреле 2020 года в Москве было зарегистрировано 11 846 смертей.

«Хотя это число увеличилось на 1841 по сравнению с апрелем 2019 года, если сравнивать с данными за тот же месяц в 2018 году, рост составил лишь 985. Наши исследования показали, что 639 смертей в апреле 2020 года связаны с COVID-19», — говорится в письме.

Хрипун отметил, что вскрытие проводится в каждом случае.

«И поэтому мы уверены в точности наших данных. Увеличение показателей смертности является естественным при распространении острых респираторных вирусных инфекций, из-за которых возникают осложнения фоновых заболеваний», — написал Хрипун.

Он добавил, что «другие страны показывают аналогичную статистику», из которой следует, что число смертей от коронавируса меньше, чем общее повышение смертности.

14 мая стало известно, что посол России в США Анатолий Антонов направил главному редактору газеты The New York Times письмо с требованием опровергнуть публикацию издания о смертности от коронавируса в России.