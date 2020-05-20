Почти 50 кораблей примут участие в военно-морском параде в Петербурге

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, который запланирован на 26 июля, будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок.
Почти 50 кораблей примут участие в военно-морском параде в Петербурге
  • РИА Новости

«В параде будет задействовано 46 боевых кораблей и подводных лодок всех флотов, в том числе самые современные из поступающих сегодня на вооружение. Среди них — первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» и другие», — приводит РИА Новости слова Шойгу.

Он отметил, что по Неве также пройдут боевые катера, которые пронесут знамёна прославленных соединений ВМФ. 

Кроме того, в параде примут участие два гидрографических судна.

Также Шойгу заявил, что в России создадут Военно-инженерную академию.

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