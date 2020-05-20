В России создадут Военно-инженерную академию
- РИА Новости
«В целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований, а также качества подготовки специалистов принято решение о создании Военно-инженерной академии, которая призвана стать главным учебным заведением по подготовке военно-инженерных кадров», — приводит ТАСС слова министра обороны России Сергея Шойгу.
Ранее Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о завершении строительства 16 многофункциональных медцентров для оказания помощи заболевшим коронавирусом.
Шойгу заявил, что весенний призыв в стране выполняется по плану, призывников обеспечили масками и экспресс-тестами в связи с пандемией коронавируса.