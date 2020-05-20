В Адыгее начали использовать плазму для лечения пациентов с коронавирусом

Министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков заявил, что в регионе приступили к новому методу лечения пациентов с коронавирусом с помощью переливания плазмы крови выздоровевших.

По его словам, накануне в республике впервые произвели переливание плазмы тяжелобольному пациенту, который находится в реанимации на искусственной вентиляции лёгких.

«Сейчас его состояние стабилизировано, снижена температура, но о результатах лечения говорить пока рано», — сообщил Меретуков на заседании оперштаба региона.

В свою очередь, главврач Адыгейской республиканской станции переливания крови Малич Чеучев в беседе с порталом «Юга.ру» отметил, что забор плазмы крови у доноров ведётся постоянно, но процесс заготовки антиковидной плазмы крови только начался — для этого нужны доноры из числа переболевших коронавирусом.

Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил эффективность плазмы в борьбе с коронавирусом.