В больницах России выявили 11 000 нарушений пожарной безопасности

В больницах России с начала года выявлено более 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности, сообщили в МЧС.

В 2020 году было проведено около 1000 проверок противопожарного состояния больниц.

«МЧС на учёт взято свыше 6 тыс. объектов защиты с расположенными в них стационарами больниц и госпиталями... выявлено свыше 11 тыс. нарушений требований пожарной безопасности», — цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Самыми распространёнными нарушениями стали ненадлежащее состояние путей эвакуации, неисправность автоматических систем пожаротушения и электросетей.

По результатам проверок в России были закрыты девять больниц.

«За неисполнение в срок законных предписаний по обеспечению безопасности медицинских учреждений в суды передано свыше 190 дел об административных правонарушениях, а также направлено девять материалов на приостановку эксплуатации объектов», — добавили в МЧС.

Кроме того, к административной ответственности привлечены более 160 юридических и около 240 должностных лиц больниц и госпиталей.

12 мая в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге произошёл пожар, во время которого в реанимационном блоке погибли пять пациентов и пострадал врач.

9 мая при пожаре в ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого в Москве погиб один пациент.