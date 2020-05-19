В Минпромторге назвали число реализуемых масок в России в сутки

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В России через аптеки, крупные торговые сети и мелкую розницу в сутки продают около 4 млн медицинских масок. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
В Минпромторге назвали число реализуемых масок в России в сутки
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«В крупных торговых сетях, которые сегодня занимают порядка 30% российского рынка, продаётся 1,5 млн масок в сутки», — заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Евтухов уточнил, что аптеки в сутки реализуют около 1,6 млн масок.

«Если досчитать до мелкой розницы, будет порядка 4 млн масок в сутки — то, что покупают наши граждане», — отметил чиновник.

По словам Евтухова, ажиотажного спроса на медицинские маски в стране нет.

Ранее главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.

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