Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции

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Александра Рыкова
Большинство россиян (72%) во время самоизоляции занимались домашними делами. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра НАФИ (есть в распоряжении RT).
Россияне рассказали, чем занимаются в период самоизоляции
  • Pixabay

Чуть больше половины опрошенных рассказали, что во время режима самоизоляции продолжали работать (большинство — удалённо).

Саморазвитию и обучению посветили своё время 36% респондентов. Большинство из них занимались изучением иностранных языков и программированием.

Почти треть респондентов во время режима самоизоляции в основном отдыхали и развлекались, причём в большей степени этому уделяли время мужчины.

26% опрошенных занимались спортом, а 22% — детьми.

Также в НАФИ отметили, что почти четверть (23%) россиян рассказали, что в период самоизоляции помогали другим и занимались благотворительностью.

В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов старше 18 лет из всех регионов России. Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа на предложенные вопросы.

Ранее данные онлайн-сервиса YouDo.com показали, что во время самоизоляции россияне стали больше обращаться к услугам курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов.

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