Работающим с коронавирусом медикам предложили назначить льготы военных

Депутат Госдумы Василий Власов предложил распространить льготы, предусмотренные для военнослужащих и сотрудников правопорядка, на занятых борьбой с COVID-19 врачей. Копия письма на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова есть в распоряжении RT.

В своём обращении законодатель отметил, что сотрудники медучреждений приняли на себя главный удар инфекции. В этой связи необходимо наделить врачей существенными государственными социальными гарантиями, считает Власов.

«Сейчас в России действуют очень широкие меры социальной поддержки военнослужащих и членов их семей, сотрудников органов внутренних дел... Считаю необходимым включить медработников в этот статус и распространить действие существующих льгот и мер поддержки на сотрудников медучреждений, принимающих участие в борьбе с COVID-19, и на членов их семей», — сказано в тексте обращения.

Согласно действующему законодательству, военнослужащие и сотрудники органов внутренних дел наделены льготами и мерами поддержки, которые регламентируются рядом нормативных актов.

Среди прочего, дети из их семей имеют первоочередное право зачисления в дошкольные учебные учреждения, а дети погибших военнослужащих и сотрудников полиции обладают первоочередным правом зачисления в вузы.

Также участники боевых действий освобождены от уплаты налога на имущество, если оно не используется для предпринимательской деятельности, и могут получить скидку в 50% на оплату услуг ЖКХ.

Ранее в Госдуме выступили с предложением предоставить медперсоналу, занятому в борьбе с коронавирусом, дополнительного оплачиваемого отпуска после окончания пандемии.