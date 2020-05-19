В Минздраве оценили ситуацию с оснащением региональных медучреждений

В регионах России не наблюдается проблем с оснащением медучреждений для пациентов с коронавирусной инфекцией, однако есть вопросы по поводу организации и подходов к лечению, рассказал замминистра здравоохранения Олег Гриднев.

«Проблем по регионам на сегодняшний день нет — по оснащению именно. Есть проблемы по организации работы, есть проблемы другого характера — по подходам к лечению, но проблем в оснащении мы не видим», — заявил он во время заседания комитета Совета Федерации по социальной политике.

15 мая сообщалось, что количество мест для пациентов с коронавирусной инфекцией в Московской области увеличат до 18 тыс.

По данным на 19 мая, в России выявлен 299 941 случай COVID-19. Всего выздоровели 76 130 человек, 2837 скончались.