В ВОЗ прокомментировали действия России по борьбе с коронавирусом
- РИА Новости
«Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране», — приводит её слова «Российская газета».
Вуйнович высоко оценила действия эпидемиологической службы, благодаря которым удалось предотвратить вспышку COVID-19 в России.
«Хватает и оборудования для искусственной вентиляции лёгких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль», — отметила представитель ВОЗ.
Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что в России хорошо организуется масштабное тестирование на коронавирус.