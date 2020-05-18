В ВОЗ прокомментировали действия России по борьбе с коронавирусом

Россия предприняла весь комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции лёгких, и больничных коек. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.

«Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране», — приводит её слова «Российская газета».

Вуйнович высоко оценила действия эпидемиологической службы, благодаря которым удалось предотвратить вспышку COVID-19 в России.

«Хватает и оборудования для искусственной вентиляции лёгких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль», — отметила представитель ВОЗ.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что в России хорошо организуется масштабное тестирование на коронавирус.