В ВОЗ прокомментировали действия России по борьбе с коронавирусом

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RT
Россия предприняла весь комплекс мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, в стране хватает и оборудования для искусственной вентиляции лёгких, и больничных коек. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович.
В ВОЗ прокомментировали действия России по борьбе с коронавирусом
  • РИА Новости

«Могу сказать, что Россия предприняла весь комплекс мер по сдерживанию эпидемии внутри страны. Мы ничего не рекомендовали вашей стране», — приводит её слова «Российская газета».

Вуйнович высоко оценила действия эпидемиологической службы, благодаря которым удалось предотвратить вспышку COVID-19 в России.

«Хватает и оборудования для искусственной вентиляции лёгких, и больничных коек. И меры изоляции сыграли свою роль», — отметила представитель ВОЗ.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что в России хорошо организуется масштабное тестирование на коронавирус.

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