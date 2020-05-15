В ВОЗ прокомментировали уровень тестирования на коронавирус в России

В России хорошо организуется масштабное тестирование, заявил в ходе брифинга директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

«В России очень хорошо организуется масштабное тестирование, тесты предоставляются общественности… Но понятно, что резкое увеличение числа новых случаев является стрессом для всей системы здравоохранения», — цитирует ТАСС Райана.

Он отметил «отчёты по относительно малому числу смертей».

«Мы сейчас обсуждаем с российскими коллегами вопрос регистрации смертей. Иногда смерть подтверждается как от COVID-19, а иногда COVID-19 выявляется уже после наступления смерти. Или если у человека был, скажем, инфаркт и в то же самое время COVID-19, необходимо определить, от чего именно умер пациент. Если этих чётких разграничений нет, то можно упустить смерть, связанную с COVID-19», — добавил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город переходит на следующий этап тестирования на COVID-19, а число тестирований с использованием иммуноферментного анализа планируется довести до 100 тыс. в сутки.

Он заявил, что в Москве с 15 мая начинается массовое бесплатное тестирование для выявления антител к COVID-19.