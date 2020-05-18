Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами

Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек.

«Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Важным условием для торговли является наличие у аптеки лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года.

Кроме того, у предприятия должен быть собственный сайт или мобильное приложение, курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.

«Министерству здравоохранения поручено в течение шести месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утверждённых правил и представить в правительство доклад о результатах», — добавили в правительстве.

В начале мая стало известно, что во время эпидемии коронавирусной инфекции лекарственные средства можно будет заказать через интернет.