Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами

Короткая ссылка
Правительство России утвердило правила дистанционной продажи и доставки медицинских препаратов для аптек.
Правительство утвердило правила дистанционной торговли лекарствами
  • РИА Новости

«Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект документов в Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней», — сообщили в пресс-службе кабмина.

Важным условием для торговли является наличие у аптеки лицензии на этот вид деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее одного года.

Кроме того, у предприятия должен быть собственный сайт или мобильное приложение, курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.

«Министерству здравоохранения поручено в течение шести месяцев со дня вступления постановления в силу организовать мониторинг применения утверждённых правил и представить в правительство доклад о результатах», — добавили в правительстве.

В начале мая стало известно, что во время эпидемии коронавирусной инфекции лекарственные средства можно будет заказать через интернет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить