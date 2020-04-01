Эксперт прокомментировал закон об онлайн-продаже лекарств

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Генеральный директор компании DSM Group, член координационного совета Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Сергей Шуляк прокомментировал закон об онлайн-продаже лекарств.
Эксперт прокомментировал закон об онлайн-продаже лекарств
  • РИА Новости

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что новый регламент поможет бороться с самолечением.

Шуляк также отметил, что в России тестируется и в некоторых регионах вводится система электронных рецептов, которая поможет аптеке дистанционно проверять, выписан тот или иной препарат пациенту или нет.

«А проблема самолечения губит не одну сотню жизней», — добавил он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT принятие закона об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.

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