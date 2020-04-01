В Госдуме прокомментировали закон об онлайн-продаже лекарств

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Анна Лушникова
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль прокомментировал RT принятие закона об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.
В Госдуме прокомментировали закон об онлайн-продаже лекарств
  • © Konstantin Kokoshkin/Russian Look
  • globallookpress.com

«Когда законопроект дорабатывался во втором чтении, случилась ситуация с пандемией коронавирусной инфекции и возникла необходимость расширить перечень лекарств, включив в него рецептурные препараты. Но мы, естественно, исключили спиртосодержащие лекарства, психотропные и наркосодержащие. Такие препараты не подпадают под дистанционную торговлю», — объяснил депутат.

Огуль также отметил, что доставка лекарственных средств будет осуществляться сертифицированными учреждениями, у которых есть лицензия.

«За этим будет вестись чёткий контроль. Никаких сбоев быть не должно. Это очень востребованный и своевременный закон. Сегодня мы его приняли, и он вступит в силу сразу после того, как будет опубликован», — заключил он.

Ранее Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.

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