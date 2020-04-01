Госдума приняла закон о дистанционной продаже лекарств

Госдума приняла закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учётом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов.

«Сегодня был принят закон, в соответствии с которым безрецептурные лекарства можно будет купить через интернет, заказав их доставку на дом. Также законом закрепляется возможность продажи рецептурных лекарств, за исключением сильнодействующих, психотропных и наркотических веществ, в условиях эпидемии или ЧС», — сказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.

Газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group сообщала, что объём коммерческого рынка лекарств в России составил в розничных ценах 100,9 млрд рублей в феврале 2020 года, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.