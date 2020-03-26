Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий

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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий кабмину право ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия в случае угрозы возникновения эпидемий или при чрезвычайных ситуациях.
Путин подписал закон о фиксации цен на лекарства в условиях эпидемий
  • globallookpress.com

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе указывается, что у правительства будет право устанавливать предельно возможные цены на лекарства и медицинские препараты, не входящие в список жизненно необходимых. 

Также кабмин будет устанавливать предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учётом НДС.

При этом подобное право правительство получит в случае эпидемии, ЧС либо если будет зафиксирован необоснованный рост цен на лекарства сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Кабмин сможет фиксировать цены на срок не более 90 дней.

Ранее Государственная дума и Совет Федерации поддержали соответствующий закон.

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