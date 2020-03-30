СМИ: Выручка аптек в феврале выросла на 20,1%

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Объём коммерческого рынка лекарств в России составил в розничных ценах 100,9 млрд рублей в феврале 2020 года, что на 20,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.
СМИ: Выручка аптек в феврале выросла на 20,1%
  • © Константин Михальчевский
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные DSM Group.

В натуральном объёме рынок показал рост на 7,7% — до 457,7 млн упаковок.

Средняя стоимость пачки лекарства увеличилась на 11,6% и составила 220 рублей.

Россияне стали больше покупать почти все категории лекарств. Так, продажи препаратов для лечения заболеваний респираторной системы выросли на 20,1%, до 13,6 млрд рублей. В натуральном объёме рост составил 8,6% (76,8 млн упаковок).

Продажи сердечно-сосудистых средств увеличились на 25,8% (до 14 млрд рублей), средств от расстройств пищеварения — на 21,7% (до 18,5 млрд), лекарств от болезней нервной системы — на 16,8% (до 11,1 млрд).

Ранее директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с телеканалом «360» прокомментировал дистанционную продажу безрецептурных лекарств.

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