Эксперт оценил введение дистанционной продажи безрецептурных лекарств

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Директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов прокомментировал дистанционную продажу безрецептурных лекарств.
Эксперт оценил введение дистанционной продажи безрецептурных лекарств
  • © Евгений Епанчинцев
  • РИА Новости

«Люди, которые находятся на карантине или в самоизоляции, они же нуждаются не только в безрецептурных препаратах. У них могут возникнуть какие-то серьёзные проблемы со здоровьем, которые нужно решать», — пояснил Николай Беспалов в беседе с телеканалом «360».

По мнению специалиста, разрешение дистанционно покупать только безрецептурные препараты — это полумера. 

Он убеждён, что нужно разрешить доставку всех лекарственных средств, за исключением тех, которые требуют специальных условий хранения и учёта.

17 марта президент России Владимир Путин сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

Ранее газета «Взгляд» сообщала о планах Общероссийского народного фронта по открытию штабов для помощи пожилым гражданам на фоне ситуации с коронавирусом.

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