Минздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты

Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова.

РИА Новости

«На сегодняшний момент у нас есть информация о том, что почти 123 тыс. медицинских работников в стране получили именно эту выплату по 484-му указу (постановлению правительства. — RT)», — цитирует ТАСС Семёнову. Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что своевременная выплата медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей. Председатель правительства потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая. 15 мая российский лидер Владимир Путин призвал разобраться с выплатами медикам.