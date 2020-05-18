Минздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты

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Почти 123 тыс. медиков, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией COVID-19, получили дополнительные выплаты. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказала заместитель главы Минздрава России Татьяна Семёнова.
Минздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты
  • РИА Новости

«На сегодняшний момент у нас есть информация о том, что почти 123 тыс. медицинских работников в стране получили именно эту выплату по 484-му указу (постановлению правительства. — RT)», — цитирует ТАСС Семёнову.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что своевременная выплата медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей.

Председатель правительства потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая.

15 мая российский лидер Владимир Путин призвал разобраться с выплатами медикам.

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