Минздрав назвал число медиков, получивших дополнительные выплаты
- РИА Новости
«На сегодняшний момент у нас есть информация о том, что почти 123 тыс. медицинских работников в стране получили именно эту выплату по 484-му указу (постановлению правительства. — RT)», — цитирует ТАСС Семёнову.
Ранее российский премьер Михаил Мишустин заявил, что своевременная выплата медицинским работникам, задействованным в оказании помощи больным коронавирусом, является приоритетом властей.
Председатель правительства потребовал решить ситуацию с выплатами медикам до 19 мая.
15 мая российский лидер Владимир Путин призвал разобраться с выплатами медикам.