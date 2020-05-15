Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса

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Президент России Владимир Путин в ходе совещания заявил о необходимости разобраться с выплатами медикам, которые работают с пациентами с коронавирусом.
Путин потребовал разобраться с выплатами медикам из-за коронавируса
  • РИА Новости

«Послушайте меня. Послушайте внимательно. Мы договорились, и было чётко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией. А не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей», — сказал Путин на совещании по открытию медцентров Минобороны в субъектах России для оказания помощи больным с COVID-19.

Президент добавил, что тема выплат медикам будет предметно обсуждаться в начале следующей недели.

«Подведём итоги по всем субъектам Федерации, я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения, как выполнено это поручение», — заявил Путин.

Президент России ранее сказал, что все медики, работающие с коронавирусом, должны до 15 мая получить апрельские специальные выплаты.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с правительством потребовал контролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медицинского работника.

В апреле правительство выделило около 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова рассказала, что в настоящее время медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19 оказывают 433 тыс. медицинских работников. По её словам, в это число входят 114 тыс. врачей, около 240 тыс. фельдшеров, медсестёр и медбратьев и 47 тыс. сотрудников из числа младшего медицинского персонала.

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