Минздрав назвал число оказывающих помощь пациентам с COVID-19 медиков

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Семёнова рассказала, сколько медицинских работников в стране оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«В настоящее время медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 оказывают 433 тыс. медицинских работников», — сказала она в интервью сайту стопкоронавирус.рф.

По её словам, в это число входят 114 тыс. врачей, около 240 тыс. фельдшеров, медсестёр и медбратьев и 47 тыс. сотрудников из числа младшего медицинского персонала.

«Также в отрасль влилось более 44 тыс. студентов образовательных организаций в рамках практической подготовки и почти 5 тыс. волонтёров», — добавила она.

Ранее президент России Владимир Путин поручил осуществить апрельские выплаты медработникам до 15 мая.