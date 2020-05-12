Минздрав назвал число оказывающих помощь пациентам с COVID-19 медиков
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
- РИА Новости
«В настоящее время медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 оказывают 433 тыс. медицинских работников», — сказала она в интервью сайту стопкоронавирус.рф.
По её словам, в это число входят 114 тыс. врачей, около 240 тыс. фельдшеров, медсестёр и медбратьев и 47 тыс. сотрудников из числа младшего медицинского персонала.
«Также в отрасль влилось более 44 тыс. студентов образовательных организаций в рамках практической подготовки и почти 5 тыс. волонтёров», — добавила она.
Ранее президент России Владимир Путин поручил осуществить апрельские выплаты медработникам до 15 мая.