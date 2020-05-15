Мишустин потребовал контролировать выплаты каждому медработнику

Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с правительством потребовал контролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медицинского работника. Об этом сообщил ТАСС.

Глава правительства провёл совещание по видеосвязи из больницы. Он назвал позитивным исправление ситуации по доведению до медучреждений средств, выделяемых на эти выплаты.

«Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник (18 мая)», — сказал Мишустин главе Федерального казначейства Роману Артюхину.

11 мая президент России Владимир Путин указал на проблемы с допвыплатами медработникам.

13 мая глава государства отметил, что работа по выплатам медикам «закипела» только после его критики.