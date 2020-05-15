Мишустин потребовал контролировать выплаты каждому медработнику
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- РИА Новости
Глава правительства провёл совещание по видеосвязи из больницы. Он назвал позитивным исправление ситуации по доведению до медучреждений средств, выделяемых на эти выплаты.
«Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить в понедельник (18 мая)», — сказал Мишустин главе Федерального казначейства Роману Артюхину.
11 мая президент России Владимир Путин указал на проблемы с допвыплатами медработникам.
13 мая глава государства отметил, что работа по выплатам медикам «закипела» только после его критики.