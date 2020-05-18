Россия завершила вывод военных из Сербии

В Минобороны России сообщили, что последний самолёт с российскими военнослужащими, помогавшими Сербии бороться с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, вернулся на аэродром Чкаловский.

«18 мая завершилась 44-дневная гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — приводит ТАСС сообщение Минобороны.

С 4 апреля по 16 мая специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с сербскими военными проведена полная дезинфекция медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населённых пунктах Сербии.

Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированного коронавирусом.

Ранее в Минобороны рассказали о возвращении российских военных из Сербии.