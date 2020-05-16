Мишустин поручил доводить деньги до медиков сразу после поступления

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил доводить положенные медработникам деньги сразу, как только средства поступают в регионы, а не ждать дня зарплаты.

«Как только средства попадают в регионы, они должны сразу доводиться до медработников. Не надо ждать для этого даты заработной платы», — приводит пресс-служба кабмина его слова.

Уточняется, что выплаты должны быть сделаны вне зависимости от количества отработанных в течение месяца смен или часов.

Кроме того, в кабмине заявили, что федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые работают с инфицированными коронавирусной инфекцией, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени.