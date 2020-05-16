Кабмин: фактор времени не будет учитываться при расчёте доплат медикам

Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые работают с инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени.

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РИА Новости