Кабмин: фактор времени не будет учитываться при расчёте доплат медикам
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- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что соответствующие изменения «в рамках поручения президента утвердило правительство».
Также, согласно новым правилам, стимулирующие выплаты «будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге».
Ранее российский лидер Владимир Путин поручил кабмину и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с COVID-19.