Кабмин: фактор времени не будет учитываться при расчёте доплат медикам

Короткая ссылка
Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые работают с инфицированными коронавирусной инфекцией COVID-19, будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени.
Кабмин: фактор времени не будет учитываться при расчёте доплат медикам
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что соответствующие изменения «в рамках поручения президента утвердило правительство». 

Также, согласно новым правилам, стимулирующие выплаты «будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи — сотрудникам транспортных компаний, работающих на аутсорсинге».

Ранее российский лидер Владимир Путин поручил кабмину и регионам вести мониторинг доплаты медикам, которые работают с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить