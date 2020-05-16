Прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав медиков в Армавире

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В Краснодарском крае прокуратура начала проверку сообщений о том, что в Армавире нарушаются права медработников при начислении федеральных стимулирующих выплат.
Прокуратура проверяет сообщения о нарушении прав медиков в Армавире
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В связи с этим органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи. По результатам проверки будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры реагирования», — заявили в ведомстве.

Ранее Следственный комитет начал проверку сообщений о том, что в Иркутске медицинскому персоналу не выплатили доплаты за работу в условиях пандемии коронавируса.

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