В Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом в день

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в день в Подмосковье госпитализируют до 750 пациентов с коронавирусом.

«В день мы госпитализируем 600—750 пациентов (с коронавирусом). Радует то, что выписка пошла активная. Пока отрицательной динамики у нас нет: некоторые дни — очень близко к нулю, но пока не всё гладко», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что количество мест для пациентов с коронавирусом в Московской области увеличат до 18 тыс.

Также стало известно, что подмосковные больницы получили 36 новых машин для оказания неотложной медицинской помощи.