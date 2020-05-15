В Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом в день

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что в день в Подмосковье госпитализируют до 750 пациентов с коронавирусом.
В Подмосковье госпитализируют до 750 больных коронавирусом в день
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В день мы госпитализируем 600—750 пациентов (с коронавирусом). Радует то, что выписка пошла активная. Пока отрицательной динамики у нас нет: некоторые дни — очень близко к нулю, но пока не всё гладко», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее сообщалось, что количество мест для пациентов с коронавирусом в Московской области увеличат до 18 тыс.

Также стало известно, что подмосковные больницы получили 36 новых машин для оказания неотложной медицинской помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить