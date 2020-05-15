Эксперт оценил необходимость тестирования на антитела к COVID-19

Главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Москвы по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, профессор, доктор медицинских наук Алексей Мазус оценил необходимость тестирования на антитела к COVID-19.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что москвичам стоит откликнуться на приглашение поучаствовать в массовом исследовании на иммунитет к коронавирусу.

Как считает Мазус, такое обследование для столицы вполне реально провести за короткое время, поскольку уже в ближайшие дни удастся проводить до полумиллиона тестов в неделю.

«Данный метод позволяет выявить не только наличие болезни, но и стадию болезни, что очень важно», — отметил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 15 мая будут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.