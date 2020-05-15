Врач оценил сообщения о реакции иммунной системы на коронавирус

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Заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им И.И. Мечникова РАМН, аллерголог-иммунолог Михаил Костинов оценил сообщения о реакции иммунной системы на коронавирус.
Врач оценил сообщения о реакции иммунной системы на коронавирус
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

В беседе со «Взглядом» он сказал, что чрезмерный иммунный ответ, вызванный COVID-19, действительно может стать причиной смерти, но в первую очередь среди пожилых людей, а не молодёжи.

«Когда иммунная система уже обнаруживает вирус, его накапливается очень много, и она начинает бороться как сумасшедшая, не может вовремя остановиться и выделяет очень много медиаторов, которые впоследствии и организм начинают разрушать», — отметил Костинов.

По его словам, это свойственно людям с ослабленным здоровьем, в том числе пожилым.

Ранее специалист в области иммунологии Игорь Меньшиков заявил, что причиной летального исхода пациентов с COVID-19 в некоторых случаях является не сам вирус, а реакция иммунной системы на него.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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