Диетолог прокомментировала результаты исследования о пельменях

Руководитель направления диетологии Европейского медицинского центра врач-диетолог кандидат медицинских наук Ксения Селезнёва прокомментировала результаты исследования Роскачества о пельменях.

«Сочетание теста и мяса нельзя назвать здоровой едой, которая легко переваривается и усваивается организмом», — сказала она в беседе с ФАН.

Как отметила эксперт, попадание в организм патогенных микроорганизмов может привести к заметным проблемам со здоровьем.

«Например, в случае с сальмонеллой наблюдаются такие симптомы, как диарея и лихорадка. Заболевание может потребовать госпитализации», — пояснила она.

Селезнёва считает, что нельзя назвать марку, которая на 100% гарантировала бы потребителям отсутствие патогенных организмов в своей продукции.

«Но, конечно, справедливости ради надо сказать, что это касается производства не только пельменей, но и вообще большинства продуктов, которые мы едим», — добавила она.

Как заключила эксперт, лучше есть пельмени только в виде большого исключения, а регулярно употреблять их не стоит, даже в том случае, если все требования к безопасности продукта были соблюдены.

Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества провели повторное исследование семи торговых марок пельменей. По его результатам выяснилось, что ни один из образцов не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

Газета «Известия», ссылаясь на Роскачество, писала, какую опасность представляют чипсы и картофель фри.