Роскачество рассказало об итогах проверки пельменей

Эксперты Роскачества провели повторное исследование семи торговых марок пельменей.

Как передаёт ФАН со ссылкой на данные исследования, эксперты проверили качество продуктов торговых марок «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарёв», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь».

По результатам исследования выяснилось, что ни один из образцов не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».

«Во всех товарах эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» — ещё и сальмонеллу», — приводит издание сообщение организации.

Отмечается также, что два производителя нарушили правила маркировки: в пельменях «Ложкарёв» и «Останкинские традиционные» количество белка не соответствовало указанному на упаковке.

Ранее «Известия», ссылаясь на Роскачество, писали, какую опасность представляют чипсы и картофель фри.