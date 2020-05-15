Роскачество рассказало об итогах проверки пельменей
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Как передаёт ФАН со ссылкой на данные исследования, эксперты проверили качество продуктов торговых марок «Белорусские», «Бульмени», «Ложкарёв», «Останкинские традиционные пельмени», «Сибирская коллекция», «Стародворье» и «Цезарь».
По результатам исследования выяснилось, что ни один из образцов не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».
«Во всех товарах эксперты Роскачества обнаружили кишечную палочку, а в «Сибирской коллекции» — ещё и сальмонеллу», — приводит издание сообщение организации.
Отмечается также, что два производителя нарушили правила маркировки: в пельменях «Ложкарёв» и «Останкинские традиционные» количество белка не соответствовало указанному на упаковке.
Ранее «Известия», ссылаясь на Роскачество, писали, какую опасность представляют чипсы и картофель фри.