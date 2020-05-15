В РАН оценили необходимость тестирования на антитела к коронавирусу

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Лукашев прокомментировал необходимость проведения тестирования на антитела к коронавирусу.

В беседе с «Известиями» он отметил, что тест на антитела важен для того, чтобы система здравоохранения понимала, насколько свободно можно отменять карантинные ограничения.

«Те, у кого есть антитела, пресловутая иммунная прослойка, определяют возможность отмены ограничений. Поэтому этот тест нужен не только для конкретных людей, но и для всего общества, для того чтобы понимать, где мы находимся по эпидемии коронавируса», — подчеркнул учёный.

При этом он добавил, что некоторые тесты допускают ошибку и дают ложноположительные результаты.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с 15 мая будут бесплатно проверять на антитела к коронавирусу.

ФАН также сообщало, что депутат Госдумы доктор медицинских наук Борис Менделевич прокомментировал необходимость использования масок в борьбе с коронавирусом.