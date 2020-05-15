В России появилось волонтёрское движение «МедПризыв2020»

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Лауреат конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин создал волонтёрское движение «МедПризыв2020» для помощи врачам во время пандемии коронавируса.
В России появилось волонтёрское движение «МедПризыв2020»
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В условиях повышенной нагрузки на врачей и роста заболеваемости на помощь могут прийти врачи из нашего резерва. Сегодня в команде движения «МедПризыв2020» уже более 200 волонтёров из 28 городов страны», — заявил Кочкин.

По его словам, в фармацевтической отрасли много сотрудников с дипломами врачей, фармацевтов и провизоров, и их практический опыт в медицине может пригодиться на передовой линии борьбы с коронавирусом.

Совместно с движением «МедПризыв2020» помогать врачам и развивать проекты по обучению добровольцев станут Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и волонтёры движения акции взаимопомощи #МыВместе.

Ранее ФАН сообщало, что власти Москвы рассказали о доплатах соцработникам в период пандемии.

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