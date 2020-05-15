В России появилось волонтёрское движение «МедПризыв2020»

Лауреат конкурса «Лидеры России» по специализации «Здравоохранение» Вадим Кочкин создал волонтёрское движение «МедПризыв2020» для помощи врачам во время пандемии коронавируса.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

«В условиях повышенной нагрузки на врачей и роста заболеваемости на помощь могут прийти врачи из нашего резерва. Сегодня в команде движения «МедПризыв2020» уже более 200 волонтёров из 28 городов страны», — заявил Кочкин.

По его словам, в фармацевтической отрасли много сотрудников с дипломами врачей, фармацевтов и провизоров, и их практический опыт в медицине может пригодиться на передовой линии борьбы с коронавирусом.

Совместно с движением «МедПризыв2020» помогать врачам и развивать проекты по обучению добровольцев станут Всероссийское общественное движение «Волонтёры-медики» и волонтёры движения акции взаимопомощи #МыВместе.

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